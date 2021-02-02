روسيا تسلم منظمة "الأمن والتعاون" الأوروبية فيديوهات لعنف الشرطة فى الدول الأعضاء

موسكو /أ ش أ/

سلمت وزارة الخارجية الروسية، وزيرة خارجية السويد رئيسة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا آن لينديه، مواد فيديو توثق استخدام الشرطة العنف ضد المحتجين فى دول المنظمة.

وأشارت الوزارة - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء - إلى أن حوادث عنف الشرطة بحق المتظاهرين السلميين يتجاهلها باستمرار المسئولون ووسائل الإعلام الرئيسية فى هذه الدول، ويتهموننا بما يقترفونه.

يذكر أن وزيرة الخارجية السويدية آن لينديه - التى تتولى بلادها حاليًا رئاسة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا - وصلت إلى موسكو فى زيارة رسمية أجرت فى إطارها لقاء مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف.