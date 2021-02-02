روسيا تستنكر الدعوات الغربية للإفراج عن "نافالنى" وتصفها بالتدخل فى شئونها

كتب أحمد عرفة

استنكرت روسيا الدعوات الغربية للإفراج عن الناشط الروسى المعارض أليكسى نافالني وتصفها بالتدخل في شؤونها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن محكمة روسية حكمت على المعارض الروسى أليكسى نافالنى بالحبس ثلاث سنوات ونصف رغم الاحتجاجات من قبل أنصاره.

وفى وقت سابق، وضعت السلطات الروسية حدا للتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، بسبب محاكمة الناشط الروسى المعارض أليسكى نافالنى، قبيل أيام قليلة من زيارة جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي للعاصمة موسكو، معربة عن أملها ألا يربط الاتحاد الأوروبى مستقبل علاقاته مع روسيا بقضية نافالنى.