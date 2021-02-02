رئيس وزراء إسبانيا يدين الانقلاب العسكرى فى ميانمار

أدان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الانقلاب العسكري في ميانمار واعتقالات المسئولين الحكوميين بالبلاد.
ودعا سانشيز - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء - إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين واستعادة العملية الديمقراطية في ميانمار، كما أكد على أهمية احترام الدستور ونتائج الانتخابات.
وكان الجيش في ميانمار قد أعلن أمس (الإثنين) الاستيلاء على السلطة وإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام .. وأعلن متحدث باسم الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية اعتقال أونج سان سوتشي والرئيس وين مينت ومسئولين كبار آخرين في الحزب.
وجاء الانقلاب عقب انتصار ساحق للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر ماضي والتي اعترض الجيش على أن نتائجها وقال إنها مزورة.
رئيس وزراء إسبانيا يدين الانقلاب العسكرى فى ميانمارالثلاثاء، 02 فبراير 2021 07:35 ص
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
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أدان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الانقلاب العسكري في ميانمار واعتقالات المسئولين الحكوميين بالبلاد.
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