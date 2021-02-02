اليوم السابع
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رئيس سابق لجهاز الموساد يؤسس حزبا جديداً لخوص انتخابات الكنيست

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 03:37 م
رئيس سابق لجهاز الموساد يؤسس حزبا جديداً لخوص انتخابات الكنيست داني ياتوم
كتب- هاشم الفخراني

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ذكرت صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية أن رئيس الموساد الإسرائيلي السابق داني ياتوم، أعلن عن تأسيس حزب "المتقاعدين الجديد"، ليكون منافسًا شرساً في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة المقررة في 23 مارس.

وأوضحت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يضم الحزب، آسا كاشر، الأكاديمي الخبير في مجال الأخلاقيات، وشلومو ماعوز، والخبير الاقتصادي البارز، وراشيل أديتو.

وكان داني ياتوم البالغ من العمر  75 عامًا، عضو بالكنيست عن حزب العمل، كما شغل منصب رئيس الطاقم السياسي والأمني ​​لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسبق إيهود باراك.

وتشهد خريطة الأحزاب السياسية تغيرات كبيرة في الآونة الأخيرة، وذلك قبيل إجراء الانتخابات الـ24 في مارس المقبل.

وكان الكنيست قد أعلن حل نفسه في شهر نوفمبر الماضي لوجود خلافات حادة بين زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو وزعيم حزب" أزرق- أبيض" بزعامة باني جانتس، لعدة قضايا أبرزها عدم رغبة "جانتس" في إقرار الميزانية إلا بزيادة مخصصات الجيش.

 

 

 

 

 


إسرائيل

الكنيست

أخبار إسرائيل

القدس المحتلة

بنيامين نتنياهو

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