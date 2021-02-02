اليوم السابع
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خالد صلاح
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رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما يتعهد بعدم المثول أمام هيئة قضائية لمحاكمته

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 08:04 ص
رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما يتعهد بعدم المثول أمام هيئة قضائية لمحاكمته جاكوب زوما
أ ش أ

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تعهد رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما بأنه لن يمثل أمام هيئة قضائية لمحاكمته بتهمة الفساد خلال فترة رئاسته لجنوب أفريقيا التى استغرقت تسعة أعوام . 

وقال رئيس جنوب أفريقيا السابق فى بيان نشر اليوم " انه لا يمكن لهذه الهيئة أن تتوقع منى أى تعاون فى أى عمليات تجرى بشأنى " . 

وأضاف جاكوب زوما فى بيانه قائلا " إن الغيظ الذى أشعر به كفرد لا يعرف حدوداً، لاسيما وأن كل أبنائى ومن يرتبطون بى بصلة تعرضوا للاستهداف والمضايقة أيضاً " . 

واتهم رئيس جنوب أفريقيا السابق الهيئة القضائية بالتحيز ، وقال إنه يشعر بأنه أعزل. وزعم زوما قائلا " انه من الواضح أنه يجرى تسييس القوانين فى هذه الدولة " . 


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زوما

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