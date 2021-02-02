رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما يتعهد بعدم المثول أمام هيئة قضائية لمحاكمته

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تعهد رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما بأنه لن يمثل أمام هيئة قضائية لمحاكمته بتهمة الفساد خلال فترة رئاسته لجنوب أفريقيا التى استغرقت تسعة أعوام .

وقال رئيس جنوب أفريقيا السابق فى بيان نشر اليوم " انه لا يمكن لهذه الهيئة أن تتوقع منى أى تعاون فى أى عمليات تجرى بشأنى " .

وأضاف جاكوب زوما فى بيانه قائلا " إن الغيظ الذى أشعر به كفرد لا يعرف حدوداً، لاسيما وأن كل أبنائى ومن يرتبطون بى بصلة تعرضوا للاستهداف والمضايقة أيضاً " .

واتهم رئيس جنوب أفريقيا السابق الهيئة القضائية بالتحيز ، وقال إنه يشعر بأنه أعزل. وزعم زوما قائلا " انه من الواضح أنه يجرى تسييس القوانين فى هذه الدولة " .