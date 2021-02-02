رئيس جامعة كفر الشيخ يصدر قرارا بتكليف الدكتور على صبرى أمينا عاما للجامعة

كفر الشيخ - محمد سليمان

أصدر الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 202 لسنة 2021م، بتكليف الدكتور علي صبري عبد الله سليمان، للقيام بأعمال أمين عام جامعة كفر الشيخ، لحين صدور قرار رئيس مجلس الوزراء واجتياز الدورات التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة القيادية طبقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

كما قرر رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، تكليف إيهاب منير، للعمل أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، ووفاء محمد عبد السلام، مديرا عاما للدراسات العليا بالجامعة.

يذكر أن الدكتور علي صبري، حاصل على بكالوريوس خدمة إجتماعية، وبكالوريوس تجارة، وحاصل على درجة الدكتوراه من كلية التربية بجامعة كفر الشيخ، في يوليو عام 2019م، في الأنشطة الطلابية وتنمية الأمن الفكري لطلاب الجامعات.

وكان "صبري" يشغل منصب، مدير إدارة البيئة بقطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع، ثم مديرًا لإدارة الأسر والاتحادات الطلابية، حتى وصل إلى منصب مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، حتى صدور قرار رئيس الجامعة الأخير بتسيير أعمال وظيفة أمين عام الجامعة.