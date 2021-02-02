رئيس جامعة قناة السويس يكشف عن تصميم مستشفيات مصغرة للعزل داخل الجامعة.. فيديو

الإسماعيلية - صبرى غانم

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المستشفيات الجامعية ساهمت بحوالى 80% من المرضى فى العزل عن طريق قسم العزل بالمستشفى الجامعى.

وأضاف أن المستشفى الجامعى يعمل بكامل طاقته منذ شهر مارس الماضى وأن المستشفيات الجامعية تحملت ومازالت تتحمل حوالى من 70 إلى 80 % من الرعاية الصحية لمصابى فيروس الكورونا والأمراض المزمنة وغير المزمنة على مستوى محافظة الإسماعيلية فى الفترة الأخيرة وذلك بسبب غلق العديد من المستشفيات ومنها المستشفى العام بسبب التطوير والتحسينات.

وأشار رئيس جامعة قناة السويس، إلى أن جامعة قناة السويس شريك أساسى فى التأمين الصحى الشامل لمحافظة الإسماعيلية من خلال عقد أكثر من لقاء مع اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية .

واستطرد رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تلعب دور أساسى فى توفير الكوادر الطبية فى الفترة القادمة ومازالت المستشفيات الجامعية تتحمل الكثير.

وأكد الدكتور أحمد ذكى رئيس جامعة قناة السويس، أنه تم تصميم ووضع مستشفيات مصغرة للعزل داخل جامعة قناة السويس مع توفير كافة الاجراءات الاحترازية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الأكسجين متوفر بالمستشفيات الجامعية بدعم من المجلس الاعلى للمستشفيات وبيتم إبلاغ الأجهزة المعنية بنسب توفير الأكسجين داخل المستشفيات.

وشدد على أن المستشفيات الجامعية تعمل بكامل طاقتها وعلى قدم وساق وهناك اجتماعات يومية ومرور على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وأن مستشفيات جامعة قناة السويس تتحدى نفسها فى سبيل تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمحافظة على الأطقم الطبية التى تعمل بها.