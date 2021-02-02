اليوم السابع
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رئيسة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية تزور موسكو لبحث مجالات التعاون الروسي الأوروبي

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 12:00 ص
رئيسة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية تزور موسكو لبحث مجالات التعاون الروسي الأوروبي لافروف
(أ ش أ)

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 تبدأ آن ليندي وزيرة خارجية السويد والرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو ، تستمر يومين، وتشمل عقد اجتماعات مع مسئولين رفيعي المستوى لبحث سبل تعزيز التعاون الروسي الأوروبي.

وذكرت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي - من مقرها في فيينا - أنه من المقرر أن تلتقي الوزيرة السويدية مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف فضلا عن إجراء مباحثات مع مسئولين روس آخرين حول أولويات الرئاسة السويدية للمنظمة الأوروبية والقضايا التي تؤثر على الأمن والتعاون في أوروبا وأجندة المرأة والسلام والأمن فضلاً عن التمكين الاقتصادي للمرأة.

 

 

 


الاتحاد الأوروبي

سيرجي لافروف

روسيا

موسكو

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