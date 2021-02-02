دفاع ترامب: الرئيس السابق لم يحرض على العنف والمحاكمة أمام الكونجرس غير دستورية

كتب أحمد عرفة

أكد دفاع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الرئيس السابق لم يحرض على العنف والمحاكمة أمام الكونجرس غير دستورية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن لائحة الاتهام التي وجهها الحزب الديمقراطى ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تتضمن تهمة الخيانة غير المسبوقة.

وذكرت لائحة الاتهام الموجهة لدونالد ترامب، أن الرئيس السابق عرض الأمن القومي للخطر، كما أكدت لائحة الاتهام، أنالرئيس السابق هدد الديمقراطية الأمريكية.