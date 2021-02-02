دبي تتسلم الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

وكانت قد أطلقت حكومة دبي مبادرة عالمية لنقل لقاحات كوفيد 19 إلى البلدان النامية، وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إن سكاي كارجو الإماراتية ومطارات دبي وموانئ دبي العالمية والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية شكلت تحالفا لوجيستيا "للتوزيع العادل" للقاحات كورونا، منوهة بأن التحالف سيوزع ملياري جرعة في 2021 جوا وبرا وبحرا.