حملة مكبرة للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالدقهلية.. صور

الدقهلية _ شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، هيثم الشيخ نائب المحافظ، ويرافقة منال الغندور، السكرتير المساعد، بالإشراف على حملة مكبرة للمرور والمتابعة والتفتيش على كافة القطاعات الخدمية المختلفة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين، للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدى لكافة أشكال الفساد، وبهدف التحسين المستمر فى مستوى الخدمات التى تقدمها الأجهزة المختلفة بالمحافظة للمواطنين.

وأوضح المحافظ، أن حملة اليوم تستهدف المرور على منافذ الخدمة بالوحدات المحلية والمستشفيات ومحلات بيع السلع والمخابر والمجازر ودور الرعاية الاجتماعية للأيتام والمسنين، مشيرا إلى أن الحملة تضم فرق الإنقاذ والتعامل الفورى مع الحالات بلا مأوى بالشوارع لإلحاقهم بدور الرعاية والعناية بهم، موجها فرق العمل بالحملة على أهمية العمل بكل جدية والتزام، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة بالمحافظة تعمل بتنسيق وتعاون وتناغم من أجل صالح المواطن الدقهلاوى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من كافة منافذ الخدمة بكل القطاعات على مستوى المحافظة.

وشملت الحملة التى قادها نائب المحافظ بنطاق مدينة السنبلاوين تفقد مستشفى السنبلاوين المركزى للاطمئنان على توافر الأكسجين اللازم للمستشفى وعلى مستوى الخدمات الصحية للمرضى والمترددين، حيث تفقد غرف العمليات وبنك الدم وقسم الكلى والصيدليات وأقسام الأشعة العادية والمقطعية والتعقيم المركزى والعناية العامة وعناية الاطفال، وحسن حصول المواطنين على الخدمة الطبية من كافة المنشآت الطبية والمستشفيات بنطاق المحافظة وضرورة مراعاة حسن استقبالهم وكذا المتابعة المستمرة لتوافر المستلزمات الطبية داخل المستشفيات عملا على راحة المواطنين.

كما شملت الجولة تفقد مدرسة السنبلاوين الثانوية ومدرسة أحمد لطفى السيد الثانوية ومبنى الإدارة التعليمية للاطمئنان على جاهزية المدارس ونظافتها حال انعقاد امتحانات بها وتابع أعمال التوسعات بمدرسة أحمد لطفى السيد الثانوية، كما تفقد نائب المحافظ الحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية لمجلس المدينة، وتفقد المركز التكنولوجى لتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين وكذا أقسام وإدارات العمل بمجلس المدينة، ووجه للتخلص من كافة الرواكد والحرص على توفير بيئة عمل صحية وملائمة للعاملين لتقديم الخدمات للمواطنين على اكمل وجه.

وفى ذات السياق شملت الجولة التى قادتها السكرتير المساعد، تفقد عدد من الوحدات المحلية لقرى مركز السنبلاوين ومراكز الشباب والوحدات الصحية ومحطات مياه شرب شملت الوحدة المحلية بقرية العزاوى ومركز شباب قرية البكارية والوحدة الصحية بالبكارية ومركز شباب البلامون ومرفق مياة السنبلاوين، حيث إستهدفت الحملة الإطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من كافة روافدها والتزام العاملين بهذه المواقع الحكومية وإنضباطهم فى العمل وحسن معاملة المواطنين والمترددين على المصالح الحكومية.

وشارك فى الحملة الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، والدكتور السيد حسانين، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى، والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، والسيد دايرة، وكيل وزارة التموين، ومسئولى القوى العاملة وفرق العمل بالمديريات الخدمية المشار اليها ومن الادارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة.



حملة مكبرة للإطمئنان على جودة الخدمات والتصدى للفساد بالدقهلية (8)



حملة مكبرة للإطمئنان على جودة الخدمات والتصدى للفساد بالدقهلية



جانب من الحملة

متابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين



حملة مكبرة للاطمئنان على جودة الخدمات



متابعة حملة الخدمات بالدقهلية



جانب من الجولة



جولات ميدانية لمتابعة الخدمات بالدقهلية



جانب من الحملة

للاطمئنان على جودة الخدمات