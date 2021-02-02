اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 فبراير 2021 04:25 م
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حفر أساسات لـ87 عمارة سكنية خلف مدينة الحرية الجديدة بحى عتاقة بالسويس

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 04:09 م
حفر أساسات لـ87 عمارة سكنية خلف مدينة الحرية الجديدة بحى عتاقة بالسويس حفر أساسات
السويس – سيد نون

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أعلن اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، انه فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير عواصم المدن يتم الآن بموقع الـ60 فدانا خلف مدينة الحرية الجديدة بحى عتاقة أعمال حفر أساسات ل 87 عمارة سكنية وجارى حفر 46 عمارة سكنية وذلك فى إطار تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لمشروع سكن لكل المصريين بمحافظة السويس بإنشاء 160 عمارة.

وأشار محافظ السويس، إلى أن عدد الشركات العاملة بالموقع 17 شركة، وأن محافظة السويس هى أول محافظة يتم بدء التنفيذ الفعلى للمشروع فيها حيث يجرى الآن صب الخرسانة العادية لـ 5 عمارات.

وأكد المحافظ، على التنسيق الكامل بين أجهزة المحافظة والجهات المعنية لإزالة أى عوائق يكون من شأنها إعاقة البرنامج الزمنى للتنفيذ.

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الاراضي

 

المشروع
المشروع

 

بدء الحفر
بدء الحفر

أخبار مصرية

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