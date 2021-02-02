جونسون وتونى بلير وكاميرون ينعون الكابتن توم مور: مصدر إلهام ومنارة أمل للعالم

كتب هيثم سلامة

سادت حالة من الحزن لدى السياسين في بريطانيا بعد وفاة الكابتن توم مور، حيث نعى رئيس وزارء بريطانيا بوريس جونسون والسابق تونى بلير والأسبق ديفيد كاميرون الكابتن توم مور، الذى توفى اليوم عن عمر100 عام إثر إصابته بفيروس كورونا، واستطاع جمع أكثر من 32 مليون جنيه إسترلينى تبرعات لصالح العاملين بالخدمات الصحية في بريطانيا خلال مواجهتهم فيروس كورونا.

وكتب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، عبر حسابه بموقع تويتر:"كان الكابتن السير توم مور بطلاً بالمعنى الحقيقي للكلمة، ففي الأيام المظلمة للحرب العالمية الثانية حارب من أجل الحرية، وفي مواجهة أعمق أزمة ما بعد الحرب في هذا البلد، وحدنا جميعًا، وجسد انتصار الروح البشرية".



جونسون عبر تويتر

وأضاف :"أنه لأمر مدهش للغاية أنه في سن 100 جمع أكثر من 32 مليون جنيه إسترليني لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، وبالتالي منح عددًا لا يحصى من الآخرين فرصتهم الخاصة لشكر الرجال والنساء غير العاديين الذين قاموا بحمايتنا من خلال الوباء" وأوضح :"لقد أصبح ليس فقط مصدر إلهام وطني بل منارة أمل للعالم أفكارنا مع ابنته حنة وجميع أفراد أسرته".

كما نعى ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ، عبر تويتر، قائلاً:" لقد كان الكابتن السير توم مور مصدر إلهام فقد أضاء ما كان مثل هذا العام المظلم للكثيرين، أفكاري ودعواتي مع عائلته وأصدقائه ، ومع كل من فقدوا أحباءهم للأسف بسبب هذا الفيروس الرهيب إلى الوداع سيدي توم ، بطل بريطاني عظيم".



ديفيد كاميرون عبر تويتر

وكتب تونى بلير، رئيس وزارء بريطانيا السابق الكابتن توم مور، عبر حسابه بموقع تويتر:" أخبار محزنة للغاية عن الكابتن توم. لقد أعطى البلاد الإلهام والتفاؤل والشجاعة خلال واحدة من أحلك فترات الوباء.أرسل تعازينا القلبية إلى أحبائه - توني بلير".



تونى بلير عبر تويتر

وتوفى الكابتن السير توم مور، المحارب البريطانى، اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 100 عاما، بعد جمعه 33 مليون جنيه إسترليني تبرعات لصالح خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة، والذى نقل إلى مستشفى بيدفورد بالمملكة المتحدة يوم الأحد الماضى.

وذكر موقع إذاعة bbc البريطانية، نقلا عن ابنته هانا إنجرام مور إنه كان يعانى من الالتهاب الرئوي خلال الأسابيع القليلة الماضية، وفي الأسبوع الماضي أثبتت إصابته بفيروس كورونا، حيث كان يعانى بصعوبة فى التنفس، فيما أكد قصر باكنجهام إن الملكة سترسل رسالة تعزية خاصة إلى أسرة النقيب السير توم.