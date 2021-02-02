وأضافت أنه من المقرر أن تقوم روسيا بتوريد أقنعة من نوع (FFP2)، لافتة إلى أنه من المتوقع عقد مزيد من الصفقات مع الدول الأوروبية لتوريد نحو 100 ألف من الأقنعة الوقائية الطبية روسية الصنع.