موسكو (أ ش أ)

ذكرت وزارة الصناعة والتجارة الروسية أنه سيتم توريد أكثر من 300 ألف قناع طبي واق إلى ألمانيا، وأشارت الوزارة- في بيان، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إلى توقيع عقدين مع الجانب الألماني لتوريد 170 و150 ألفا من الأقنعة بقيمة أكثر من 130 ألف يورو في فبراير ومارس من العام الجاري.

وأضافت أنه من المقرر أن تقوم روسيا بتوريد أقنعة من نوع (FFP2)، لافتة إلى أنه من المتوقع عقد مزيد من الصفقات مع الدول الأوروبية لتوريد نحو 100 ألف من الأقنعة الوقائية الطبية روسية الصنع.

وفى وقت سابق قال فريق العمل المكلف بالتصدي لفيروس كورونا في روسيا، إن روسيا مددت حظرا على الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا حتى 17 فبراير بسبب النوع الجديد من فيروس كورونا المكتشف في المملكة المتحدة.

وفرضت روسيا حظرا على الطيران منذ 22 ديسمبر.