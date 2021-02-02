تنفيذ مشروعات حفر آبار وتطوير منشآت خدمية بالوادى الجديد بتكلفة 16 مليون جنيه

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة تضمنت مشروع حفر 3 آبار مياه شرب وإحلال وتجديد مبانى رئاسة وحدة محلية قروية بمركزي الداخلة وبلاط بتكلفة تقديرية 16 مليون جنيه، وذلك تحت إشراف وتنفيذ جهاز التعمير بالمحافظة.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات صحفية، أن مشروع حفر الآبار تضمن حفر بئر مياه شرب بعمق 650 مترا وبتكلفة 3.7 مليون جنيه في قرية بغداد بمركز باريس، وحفر بئر ثاني بنفس العمق والتكلفة بقرية فلسطين بمركز الخارجة، وبئر ثالث بعمق 1000 متر وبتكلفة 3.85 مليون جنيه بقرية عمر بن الخطاب بمركز الفرافرة لخدمة التنمية بالقرى الثلاث.

وأكد الزملوط تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مبنى الوحدة المحلية لقرية أولاد عبد الله بمركز بلاط بتكلفة 2.6 مليون جنيه ة وإحلال مبنى وحدة محلية قروية بمركز الداخلة وبنفس التكلفة.

كان جهاز تعمير محافظة الوادي الجديد وقع بروتوكول تعاون بين جهاز التعمير بالمحافظة ووزارة التنمية المحلية لتطوير 5 قرى ورفع كفاءة المجازر بالمحافظة وقرية بالواحات البحرية ويتضمن تطوير المجازر بالمحافظة وتم الانتهاء من معاينة 14 مجزرا وتحديد مجزرين لبدء مشروع رفع الكفاءة لهما وهما مجزر موط بالداخلة ومجزر الخارجة .