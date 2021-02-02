اليوم السابع
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تموين الغربية يضبط محطة لتعبئة الغاز لتعبئتها أسطوانات ناقصة الوزن

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 01:47 ص
تموين الغربية يضبط محطة لتعبئة الغاز لتعبئتها أسطوانات ناقصة الوزن
الغربية عادل ضرة

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تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط عدد من محطة لتعبئة اسطوانات الغاز بصفط تراب مركز المحلة، لقيام المسئولين عنها بتعبئة الاسطوانات ناقصه الوزن وبيعها للجمهور بقصد تحقيق أرباحا طائلة.

كانت معلومات قد وردت لوكيل وزارة التموين بقيام محطة تعبئة اسطوانات البوتجاز بمنطقة صفط تراب بتعبئة اسطوانات ناقصة الوزن وتوزيعها بمستودعات البوتجاز بدائرة مركز المحلة.
 
وبتقنين الاجراءات تشكلت حملة برئاسة  عيد عبدالله وكيل مديرية التموين و حسن الزهاوي مدير الرقابة التجارية بالمديرية و نشأت نعيم كبير مفتشي الرقابة التجارية و عبد الرحمن عبدالشافي مفتش الدمغة والموازين بإدارة مركز المحلة.
 
وتم ضبط مدير محطة تعبئة اسطوانات الغاز بمنطقة صفط تراب وذلك لقيامه بتعبئة اسطوانات بوتجاز صغيرة خاصة بالاستخدام المنزلي ناقصة الوزن بقصد التربح الغير مشروع، وتم حصر الكمية المنتجة من بداية اليوم وحتي وقت الضبط فكانت 3089 اسطوانة، بالاضافة الي تصرف المذكور في كمية 256 اسطوانة استخدام منزلي غير مثبته في سجل المحطة بقصد التربح الغير مشروع،وهذه الكمية تمثل ما يعادل كمية 2طن و974كجم من الغاز الصب.
 
كما تم ضبط صاحب مستودع بوتجاز بناحية منية شنتنا عياش وذلك لقيامه بعرض وتوزيع اسطوانات بوتجاز صغيرة استخدام منزلي ناقصة الوزن متضامنا في ذلك مع مدير محطة تعبئة اسطوانات البوتاجاز بناحية صفط تراب وذلك بقصد التربح غير المشروع.
 
 

محافظة الغربية

تموين الغربية

اسطوانات الغاز المنزلية

المحلة

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