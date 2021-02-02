تفاصيل الجريمة البشعة.. تطهير ترعة أبشيش يكشف عن بقايا طفلة متغيبة من عامين بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

حالة من الحزن خيمت على أهالى قرية كفر أبشيش التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، عقب العثور على بقايا هيكل عظمي الطفلة نور عصام، داخل جوال وبها ملابسها التي اختفت بها منذ عامين في ظروف غامضة، أثناء تطهير الترعة.

وقال والدها عصام عيسى، أن نجلته مختفية منذ عامين، وحاولنا كثيرا العثور عليها بالإبلاغ عنها والسؤال على مواصفاتها لعدة شهور، لكن القدر أن وجدنا جثتها بترعة داخل جوال ولم نعرف من فعل ذلك، مطالبا المسئولين بسرعة القبض على مرتكبي الحادث ومحاكمتهم.

وتابع شريف رمضان عيسى، عم الطفلة، كانت واقفة بالشارع عصرا، واختفت فجأة ولم نجدها، وأبلغنا الشرطة، وتم البحث عنها لأكثر من 3 أشهر ولم يسفر البحث عن وجودها .

ويضيف شريف رمضان، كنا جالسين بالمنزل بالأمس وفجاة أبلغونا أنهم عثرو على هيكل عظمي لطفلة صغيرة ببنطال لونه بنفسجي وبلوزة سوداء، وهى نفس الملابس التى كانت ترتديها الطفل قبل أن تختفى منذ سنتين، حيث كانت منتظره إبن عمها الصغير لكى يذهبون إلى أحد أقاربهم، وفى خلال 3 دقائق إختفت، ومن وقتها لايعلم أحد شيئ عنها، حتى ظهرت أمس بقاياها .

وأكد خال الطفلة، أنه الطفلة لها شقيقان منى فى الصف الثالث الإعدادى وعبد الله ويعيشان الأن فى حالة حزن كبير على شقيقتهم، مطالبا اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، بسرعة كشف الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة .

وكان اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، يُفيد بعثور أحد أهالي قرية كفر أبشيش التابعة لمركز قويسنا على جمجمة طفل ملطخة بالطين.

وبالكشف المبدئي، تبين أنها بقايا هيكل عظمي للطفلة نور عصام عيسي مرسى 6 سنوات، والمختفية منذ إبريل 2019، وتم التعرف عليها من خلال ملابسها، وتم نقل بقايا الهيكل العظمي للطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما قررت مديرية أمن المنوفية، نقل جثمان الطفلة لعرضها على الطب الشرعي وأخذ عينة من الحمض النووي لها ،"DNA" ومقارنته بمثيله في أسرتها، وأخذت أقوال الأسرة حول طبيعة الاختفاء وأسماء المُشتبه فيهم، وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.



أسرة الطفلة نور التى عثر عليها بعد عامين فى المنوفية (2)



أسرة الطفلة نور التى عثر عليها بعد عامين فى المنوفية (3)



أسرة الطفلة نور التى عثر عليها بعد عامين فى المنوفية (4)



أسرة الطفلة نور التى عثر عليها بعد عامين فى المنوفية (5)