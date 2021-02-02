تعرف على دراسة إنشاء مجمع ضخم لإنتاج الدواجن والبيض والأعلاف بأسوان

أسوان - صلاح المسن

تسعى الدولة لجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية ففى محافظة أسوان تم استعراض دراسة لإنشاء مجمع ضخم لإنتاج الدواجن والبيض والأعلاف لسد احتياجات المواطن الأسوانى من اللحوم البيضاء مع تحقيق التوازن المطلوب فى أسعار الأسواق المحلية.

"اليوم السابع" يقدم تفاصيل دراسة إنشاء مجمع ضخم لإنتاج الدواجن والبيض والأعلاف بأسوان:

أولا: مستهدف إنشاء مجمع ضخم لإنتاج الدواجن وبيض المائدة والأعلاف.

ثانيا: محافظة أسوان تتوافر فيها كافة المقومات الاقتصادية لإنشاء مزارع الدواجن بنظام العنابر المغلقة الآمنة فى ظل البيئة النظيفة الخالية من أى تلوث، بجانب الطقس الجاف والمعتدل مع قلة نسبة الرطوبة على مدار العام.

ثالثا: استعرض محافظ أسوان اللواء أشرف عطية الدراسة حيث تشمل المنظومة الحديثة وذلك بعيداً عن الوسائل البدائية لمشروعات ومزارع الدواجن للوصول لأعلى إنتاجية وتقليل الهادر من أمهات التسمين وبيض المائدة.

رابعا: التكلفة التقديرية للمشروع تصل لحوالى 300 مليون جنيه.

خامسا: الانتاج المستهدف يصل إلى 4.8 مليون دجاجة سنوياً.

سادسا : يشمل المجمع إنشاء 6 محطات داجنة تضم 24 عنبر مغلق حديث.

سابعا: وجه محافظ أسوان إلى تقديم كافة التسهيلات الممكنة لتدشين هذا المشروع الحيوى بإجراءات عاجلة لسد احتياجات السوق المحلى.

ثامنا :فى مقدمة التسهيلات تخصيص الأراضى اللازمة طبقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية المتكاملة بواسطة إحدى الشركات الاستثمارية المتخصصة.

تاسعا: من المتوقع ان يساهم المشروع بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسوانى.

عاشرا: أهمية توافر البنية الأساسية فى الموقع الذى سيخصص لهذا المشروع ولاسيما شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق كمزايا نسبية لجذب المستثمرين للدخول.

حادى عشر: المشروع من المتوقع ان يحقق أرباح للمستثمر وأيضاً للصالح العام لأهالى أسوان .