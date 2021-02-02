تعرف على المشروع السويسرى لتحسين مياه الشرب بمناطق شرق مدينة أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مواصلة الدعم والمساندة للإسراع بتنفيذ المشروع السويسرى لدعم مياه الشرب بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب بشرق مدينة أسوان، وذلك بعد نجاح مشروع الناصرية كمرحلة أولى، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 10 معلومات عن المشروع:

1. يعد هذا المشروع أحد مشروعات الدعم من الحكومة السويسرية فى مصر.

2. يهدف المشروع إلى تحسين وتوفير مياه شرب نقية للمناطق الشعبية.

3. يخدم المشروع مناطق خور عواضه والخطارية والأمبركاب بشرق مدينة أسوان.

4. تصل تكلفة المشروع إلى نحو 140 مليون جنيه.

5. يساهم المشروع فى توفير مياه الشرب بكميات كافية.

6. كما يساعد على توعية السكان بقضايا النظافة العامة والمياه والبيئة.

7. المشروع السويسرى يأتى استكمالا للجهود الحكومية فى إحلال وتجديد البنية الأساسية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى.

8. يشمل إنشاء محطة رفع تكفى احتياجات أهالى هذه المناطق من المياه حتى عام 2052.

9. ويشمل أيضاً خزان أرضى بسعة 5 آلاف متر مربع.

10. كما يشمل شبكات رئيسية بطول 5 كم وخطوط فرعية بطول 36 كم.



تنفيذ محطة الرفع



توصيل خطوط المياه



جانب من تنفيذ المشروع