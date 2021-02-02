تطوير طريق الترعة الشرقاوية بدمياط وتغير مواسير مياه مضى عليها 70 عاما.. صور

دمياط معتز الشربينى

طريق الترعة الشرقاوية أو طريق الدكتور على مشرفة هو أحد أهم شوارع مدينة دمياط حيث يربط المدينة بعدة طرق أخرى فرعية تصل قرى مركز دمياط بمدينة دمياط، هو الطريق الذى قالت عنه الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إنه الطريق الذى لم يشهد أعمال تطوير وتنسيق منذ 15عاما.

"اليوم السابع" يرصد أعمال التطوير بالطريق حيث يشهد طريق الترعة الشرقاوية بطول 7.5 كيلو مترات أعمال تنسيق حضارى لم تشهدها دمياط من قبل تشمل أعمال تطوير الممشى أعمال الرصف وتعديل أماكن اعمدة الإنارة كما يشمل الطريق أعمال تحميل وتطوير.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد اعلنت عن تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية" بطول 7.5 كم بدءًا من ميدان عزب النهضة حتى مسجد الحطاب ببداية طريق عزبة البرج مرورًا بعدد من المناطق، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة دمياط.

وأوضحت المحافظ أن تلك الأعمال التى تستهدف تطوير أحد أطول و أهم المحاور الرئيسية بالمدينة تأتى ضمن مشروعات التنسيق الحضارى التى تتبناها المحافظة بعدد من المناطق لافتة إلى أن هذا الطريق لم ينل حظه من التطوير منذ أكثر من خمسة عشر عاماً.

تشمل الخطة توسعة الممشى وتعديل زوايا ومناسيب الميل على الجانبين وتركيب بلاطات انترلوك وكذلك إنشاء مناطق مخصصة لانتظار السيارات،إمكانية توزيع أعمدة الإنارة بطريقه محددة و تشجير المنطقة واختيار نموذج البرجولات والمقاعد.

وأكدت محافظ دمياط أن ذلك المشروع يعد من أهم بنود خطة التنسيق، الحضارى على الإطلاق نظرًا لكونه يربط بين أهم المناطق بمدينة دمياط.

وأكد المهندس وليد التمامي منفذ المشروع ل اليوم السابع " أن أعمال التطوير وتوسعة الطريق وتنفيذ أعمال نقل الانترلوك من طريق الشرقاوية وتركيبه بالجزيرة الوسطى بكورنيش النيل يسير بمعدلات مناسبة وان الانتهاء من أعمال التطوير يتم طبقا للجدول الزمنى المحدد.

من جانبه قال المهندس محمد عسل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط أنه تم تغيير مواسير مياه الشرب بطول الطريق حيث تم تغيير مواسير مضى عليها 70عاما ويتم العمل فيها على مرحلتين.

كما يتم تنفيذ شبكة لصرف مياه الأمطار هناك والتى جاءت ضمن محاور خطة التطوير لمنع تراكم مياه الأمطار بالمنطقة.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أنه بعد الانتهاء من اعمال التطوير الحضارى سيتم رصف شارع الترعة الشرقاوية بطول 7.5 كيلو متر وجارى نقل جميع الموافق خارج الكتلة السكنية ونقل بعض الموافق الداخلية إلى موقف خلف شركة مياه الشرب.