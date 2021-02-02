من جانبه، اطلع رئيس وزراء ولاية "أستراليا الغربية" مارك ماكجون، رئيس وزراء البلاد على وضع الحريق المقلق في الولاية إلى جانب وضع تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، لافتا إلى أن الولاية تواجه حالتي طوارئ في الوقت الحالي.
 