بنى سويف تعلن تنظيم مسابقة لاختيار الأمهات المثاليات من العاملات بالديوان

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت محافظة بنى سويف "وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بالديوان العام" تنظيم مسابقة الأم المثالية لتكريم الأمهات العاملات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمجالس القروية التابعة لها ومديريات الخدمات.

وقالت شيماء كرم رئيسة وحدة شؤون المرأة، إن المسابقة تنظمها المحافظة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بهدف تعظيم دور الأم العاملة، خاصة فى ظل الظروف الراهنة ، مشيرة إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، بتشكيل لجنة برئاسة السيد السكرتير العام وعضوية مديري( وحدة شؤون المرأة، شؤون الإعاقة، الشؤون القانونية، الشؤون المالية والمتابعة والتفتيش المالى والإدارى والموارد البشرية) بديوان عام المحافظة ،حيث تتولى اللجنة فحص ملفات المتقدمات لاختيار الفائزات من بينهن طبقاً لمعايير محددة وبحسب الشروط المقررة.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف فإن الشروط هى :

ـــ أن تكون إحدى العاملات بديوان عام المحافظة أو الوحدات المحلية التابعة أو مديريات الخدمات

ـــ لا يقل سن الأم عن 50 سنة

ـــ أن تكون الأم متميزة فى أداء عملها وأدت رسالتها تجاه أبنائها

ــ استطاعت تشجيع أبنائها فى الحصول على فرص عمل أو دراسات عليا

ــ ألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء.. (وتُستثنى من هذا الشرط العاملات بالوحدات المحلية القروية "4 أبناء فقط")

ــ فى حالة وجود إعاقة لأحد أبنائها استطاعت دمجه بالمجتمع

الأوراق المطلوبة

ــ طلب باسم السيد السكرتير العام للمحافظة للتقدم للمسابقة موضح فيه الاسم، مكان العمل، طبيعة الوظيفة، ومحل الإقامة ، ورقم التليفون، وتسرد فى الطلب قصة كفاحها.

ــ صورة بطاقة الرقم القومي

ــ صور من شهادات ميلاد الأبناء

ــ إثبات قيد الأبناء من المدرسة أو الجامعة أو شهادات التخرج

ــ إقرار الحالة الاجتماعية من جهة العمل مختوم وموثق من جهة العمل

ــ بيان حالة وظيفية موثق ومختوم من جهة العمل

ــ عدد 2 صورة شخصية حديثة للأم المتقدمة

ــ صورة من شهادة التأهيل فى حالة الأم من ذوى الإعاقة أو أم لأحد الأبناء من ذوى الإعاقة

ــ إقرار قانونى من المتقدمة بعدم وجود صلة قرابة بين أى عضو من أعضاء اللجنة المكلفة بفحص وتقييم ملفات المتقدمات

على أن يتم استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة وتقديمها بمكتب وحدة شؤون المراة بديوان عام المحافظة كورنيش النيل بمدينة بنى سويف ،حيث يستمر تلقى الطلبات من اليوم و حتى يوم 28 فبراير2021 وسيتم الإعلان عن الفائزات فى 10 مارس المقبل، على أن يتم تكريم الأمهات الفائزات خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية فى 16 مارس القادم فى إطار احتفالات المحافظة بعيد الأسرة.