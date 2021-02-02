بلومبرج: عدد الأمريكيين الذين تلقوا اللقاح أكبر من المصابين بكورونا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن عدد الأمريكيين الذين تلقوا على الأقل الجرعة الأولى من لقاح كورونا أكثر من عدد من أصيبوا بالفيروس، وهى علامة بارزة مبكرة، وإن كانت تبعث على الأمل فى السباق لإنهاء الوباء.

وحتى ظهر أمس الاثنين، تلقى 26.5 مليون أمريكى اللقاح سواء جرعة واحدة أو الجرعتين من اللقاحات المتاحة حاليا، وفقا لبيانات بلومبرج. ومنذ أن ثبت إيجابية أول مصاب أمريكى بالفيروس فى سياتل قبل عام، تم تسجيل إصابة 26.3 مليون شخص فى البلاد، وتوفى 443 ألف، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكينز.

وكانت الولايات المتحدة أسرع دول العالم فى توزيع اللقاحات على أساس يومى، وتقدم 1.34 مليون جرعة يوميا، وفقا لبيانات بلومبرج. وفى حين أن التوزيع تعثر فى الأيام الأولى، لكن فى الأسابيع الست التالية تلقى حوالى 7.8% من الأمريكيين الجرعة الأولى أو جرعتين اللقاح، وحصل 1.8% على اللقاح كاملا.

وقالت بولا كانون، أستاذ علم الأحياء الدقيقة فى كلية كيط للطب بجامعة جنوب كاليفورنيا، أنه من الجدير بالذكر أنه اليوم، ولأول مرة أشارت البيانات غلى أن عددا أكبر من الاشخاص تم تطعيمهم أمثر مما تم تسجيله كحالات تم تشخيصها حديثا، وهو ما يستحق الاحتفال.

تتسابق دول العالم لتطعيم سكانها ضد لقاح كورونا أملا فى خفض أعداد الإصابات والوفيات بينهم فى ظل ظهور متغيرات أشد فتكا من الفيروس، ووفقا بيانات وكالة بلومبرج الأمريكية، تم تلقى 98.3 مليون جرعة من اللقاح فى 62 دولة، بنهاية يوم الأحد 31 يناير. وكان المعدل اليومى الأخير حوالى 4.20 مليون جرعة فى المتوسط.

وحظى لقاح فايزر بيوتيك بموافقة لاستخدامه فى أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأوروبا، وبدأت حملات التطعيم فى أكثر من 62 دولة، وبدأ كذلك التطعم بلقاح موديرنا الذين تبين أنه يخفض إصابات كورونا بنسبة 95% فى التجارب التى أجريت على عشرات الآلاف من المتطوعين.