بالأسماء.. حركة تنقلات ضباط الشرطة بمديرية أمن المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

اعتمد اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، حركة تنقلات داخلية لضباط الشرطة بين المراكز والأقسام والتى ضمت مراكز وأقسام مديرية امن المنوفية .

وشملت الحركة نقل المقدم مصطفي محمد كمال من قويسنا إلى التفتيش، والمقدم محمد فتحي ابراهيم من الترحيلات لقوات الامن، المقدم مصطفي محمد عادل من سرس لتامين الطرق، الرائد هيثم النطاط رئيس العمليات.

كما شملت الحركة الرائد محمد السيد صالح من قسم شبين للترحيلات، والمقدم محمد حسام الصيرفي من اشمون لقطاع السادات، والمقدم رامي ربيع من النجده لقويسنا، والرائد احمد الصياد رئيس قسم سرقة السيارات، والرائد احمد صلاح رئيس مباحث الباجور، والعقيد محمد صالح من قويسنا للتفتيش، والمقدم محمد جمال شعله من سرس للترحيلات.

وشملت الحركة أيضا تولى المقدم مصطفي حسانين رئيسا لمباحث اشمون، والمقدم محمد عبد الصمد ظابط بإدارة البحث نقلا من اشمون، والرائد احمد اشرف السادات، والرائد عمرو واصل معاون اشمون، والمقدم ايمن رزق التحريات، مقدم عمرو الجرواني مباحث المرور وندب علي مكتب المدير .

كما شملت الحركة الرائد أحمد عبد القوي رئيس قسم منوف، والرائد السعيد عطا منصور لتلا، والرائد احمد اسلام عبد الفتاح لتنفيذ الاحكام، والرائد احمد حسام لاشمون، والمقدم احمد عرفه رئيس قسم شبين، والرائد مصطفي محمود عراقي رئيس قسم المساعدات الفنيه، المقدم محمد خطاب نائب مأمور سرس الليان، والمقدم احمد شومان الترحيلات، والمقدم محمد رفعت لتلا، والرائد أحمد الاعصر للنجدة، والمقدم عبد القادر عبد المعبود الطرق،والمقدم ايمن شاهين مرافق الشهداء، المقدم وائل الحجه الطرق، المقدم ياسر شعير المرور .