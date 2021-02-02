باكستان تسجل 1220 إصابة جديدة و63 وفاة بفيروس كورونا

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سجلت باكستان 1220 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 547 ألفا و648 شخصا.

وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان، حسب ما نقلته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الثلاثاء- بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 63 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 11 ألفا و746 وفاة.

وأضاف أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تماثل 1285 شخصا للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافيت 502 ألفا و537 شخصا.