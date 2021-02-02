انفجار رابع يضرب العاصمة الأفغانية ويرفع حصيلة الضحايا إلى قتيلين و7 مصابين

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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون بجروح إثر وقوع 4 انفجارات بالعاصمة الأفغانية كابول.



وقالت الشرطة - حسبما ذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية - إن الانفجار الأول وقع في حوالي الساعة (7:30) صباحا بالتوقيت المحلي عندما تم استهداف مركبة تابعة للشرطة في منطقة "جوي شير" بوسط كابول؛ ما أدى إلى إصابة عنصرين من قوات الأمن.



ووقع الانفجار الثاني في منطقة "سليم كروان" بوسط كابول في حوالي الساعة (8:30 صباحا)، واستهدف سيارة مدنية؛ ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين. ولقي رجل الدين محمد عاطف، رئيس المجلس المركزي لجمعية الإصلاح وهي منظمة إسلامية غير ربحية يقع مقرها في كابول، حتفه جراء هذا الانفجار؛ وفقا لما أكدته مصادر بالمنظمة.



فيما حدث الانفجار الثالث في حوالي الساعة (10:07 صباحا) بالتوقيت المحلي بمنطقة "دهمازانج" غربي كابول واستهدفت سيارة، ما أسفر عن إصابة مدني بجروح في الانفجار.



ووقع انفجار رابع بعد ظهر اليوم في بلدة "حوادوال" بمنطقة (بي دي 8) بكابول حيث تم استهداف سيارة خلاله، ما أدى إلى إصابة شخصين في الانفجار، وذلك حسبما أفاد مصدر أمني للقناة.



ولم تتبن أي جهة حتى الآن مسؤولية الانفجارات.