اليوم السابع
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الملكة إليزابيث تعزى توم مور: أفكارى وأفكار العائلة المالكة مع أسرته

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 09:53 م
الملكة إليزابيث تعزى توم مور: أفكارى وأفكار العائلة المالكة مع أسرته الملكة إليزابيث فى لقاء سابق مع توم مور
كتب محمد تهامى زكى

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أعربت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، عن حزنها لوفاة الكابتن السير توم مور، المحارب البريطانى، مساء اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 100 عاما، بعد جمعه 33 مليون جنيه إسترلينى تبرعات لصالح خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة.

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ونشرت الصفحة الرسمية للعائلة الملكية البريطانية، عبر فيسبوك، صورة من استقبال الملكة للكابتن توم، فى قلعة وندسور، العام الماضى، أتبعتها بتعازى الملكة للفقيد، قائلة: "ترسل الملكة رسالة تعزية خاصة إلى أسرة النقيب السير توم مور، استمتعت جلالة الملكة كثيراً بلقاء الكابتن السير توم وعائلته فى وندسور العام الماضى، أفكارها وأفكار العائلة المالكة معهم".

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وتوفى الكابتن السير توم مور، المحارب البريطانى، اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 100 عاما، بعد جمعه 33 مليون جنيه إسترلينى تبرعات لصالح خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة، والذى نقل إلى مستشفى بيدفورد بالمملكة المتحدة يوم الأحد الماضى.

وذكر موقع إذاعة bbc البريطانية، نقلا عن ابنته هانا إنجرام مور، إنه كان يعانى من الالتهاب الرئوى خلال الأسابيع القليلة الماضية، وفى الأسبوع الماضى أثبتت إصابته بفيروس كورونا، حيث كان يعانى بصعوبة فى التنفس، فيما أكد قصر باكنجهام إن الملكة سترسل رسالة تعزية خاصة إلى أسرة النقيب السير توم.

 

 

 


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