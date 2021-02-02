اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 فبراير 2021 09:38 ص
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المكسيك تسجل 564 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 08:00 ص
المكسيك تسجل 564 وفاة جديدة بفيروس كورونا كورونا فى المكسيك
رويترز

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ذكرت وزارة الصحة في المكسيك يوم الاثنين أنها سجلت 564 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 159100.

وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز، قد أعلن تجاوز المرحلة الحرجة بعد إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وقال الرئيس المكسيكي، في مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وأوردته قناة (الحرة) الأمريكية، "ما زلت أعاني أعراض كوفيد لكن الأطباء أخبروني أنّ المرحلة الحرجة مرت بالفعل. الآن أظهر أمامكم حتى لا تكون هناك شائعات أنا بخير، رغم أنه لا يزال يتعين علي أن أواصل فترة الراحة".

 

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فيروس كورونا

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