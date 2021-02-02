المفوضية الأوروبية: نسعى لخطة تضمن وصولا عادلا للقاحات إلى كل دول العالم

كتب أحمد عرفة

أكدت المفوضية الأوروبية، أنها تسعى لخطة تضمن وصولا عادلا للقاحات ضد فيروس كورونا المستجد إلى كل دول العالم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



وأضافت المفوضية الأوروبية: نحتاج لشفافية من الشركات المنتجة للقاحات، وتابعت المفوضية الأوروبية: نأمل أن تفى الشركات المنتجة للقاحات بالتزاماتها.



وفى وقت سابق كشفت المفوضية الأوروبية، التابعة للاتحاد الأوروبى، عن خطة لمساعدة الدول الفقيرة للحصول على لقاح كورونا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين، أن شركة أسترازينيكا ستسلم تسعة ملايين جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا إلى الاتحاد الأوروبى فى الربع الأول من هذا العام، ليصل إجمالى الجرعات إلى 40 مليونا خلال هذه الفترة كما أنها ستبدأ عمليات التسليم قبل أسبوع واحد من الموعد المتوقع.

وكانت الشركة الإنجليزية السويدية قد أعلنت بشكل غير متوقع هذا الشهر أنها ستوقف الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبى من لقاحها المرشح فى الربع الأول مما أثار خلافا بشأن الإمدادات.

وقالت رئيسة المفوضية على تويتر "ستقدم أسترازينيكا تسعة ملايين جرعة إضافية فى الربع الأول (40 مليون فى المجمل) مقارنة بعرض الأسبوع الماضى وستبدأ عمليات التسليم قبل أسبوع واحد من الموعد المحدد".

وأضافت أن الشركة ستعزز طاقتها التصنيعية فى أوروبا.

وعرضت الشركة الأسبوع الماضى تقديم موعد تسليم بعض الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي. كما عرضت ثمانية ملايين جرعة إضافية على الاتحاد الأوروبى فى محاولة لنزع فتيل النزاع، لكن مسؤولا فى التكتل قال لرويترز أن ذلك يقل كثيرا عما تعهدت به فى الأساس، إذ التزمت أسترازينيكا بتقديم ما لا يقل عن 80 مليون جرعة فى الربع الأول.