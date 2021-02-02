المعهد الوطنى الايطالى: تقديرات بانكماش الاقتصاد بـ8.8% العام الماضى

فاطمة شوقى

أظهرت بيانات أولية صدرت عن المعهد الوطنى الايطالى للإحصاء (إستات) اليوم الثلاثاء تراجعا للناتج المحلي الإجمالي في الربع الاخير من عام 2020، بنسبة 2% مقارنة بالربع السابق من نفس العام وبنسبة 6.6% قياسا بالربع الاخير من عام 2019.

وقدر المعهد الوطني الايطالي للإحصاء تراجعا للناتج المحلي الإجمالي على المستوى السنوي بمعدل 8.8٪ في عام 2020 مقارنة بعام 2019، وهي تقديرات أفضل من الـ9% للانخفاض المرجحة في وقت سابق، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

ويشير "إستات" في معرض تعليقه على هذه البيانات، الى أنه بعد الانتعاش القوي المسجل في الربع الثالث من العام الماضي (+16%) مقارنة بالربع الثاني الذي تزامن مع الاغلاق العام في فصل الربيع الماضي، انكمش الاقتصاد مجددا في الربع الاخير "بسبب الآثار الاقتصادية للتدابير الجديدة المعتمدة لاحتواء حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن وباء فيروس كورونا".