المستشارة الألمانية: نرحب بجميع لقاحات "كورونا" بما فيها الروسي

لندن /أ ش أ/

كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن قيامها مؤخرا بالتحدث مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بشأن إمكانية الحصول على اللقاح الروسى "سبوتنك V" الذى ثبتت فعاليته بنسبة 91.6 فى المائة فى نتائج التجارب.

جاء ذلك فى مقابلة أجرتها المستشارة الألمانية مع محطة (إيه آر دي) الألمانية، ونقلتها صحفية "ميل أون لاين" البريطانية اليوم الثلاثاء، وقالت خلالها إن "جميع اللقاحات مرحب بها" حيث أشادت بلقاح "سبوتنك V" الروسي.

وتأتى تصريحات المستشارة الألمانية بشأن الحصول على اللقاح الروسى فى الوقت الذى يواجه فيه الاتحاد الأوروبى انتقادات من قبل وزير الخارجية المجرى بيتر زيجارتو بشأن فشل محاولة بروكسل فى السيطرة على آلية مركزية شراء اللقاح للدول الأعضاء فى الاتحاد.

كما تأتى تعليقات وزير الخارجية المجرى فى الوقت الذى تواجه فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسيلا فون دير لاين، ضغوطا متزايدة بشأن برنامج التطعيم فى الاتحاد الأوروبي.

ووصلت أول دفعة من اللقاح الروسى إلى المجر اليوم، مما يجعلها أول دولة تتبنى هذا الإجراء فى الاتحاد الأوروبي، لتخرج بهذا القرار عن صفوف الاتحاد الأوروبى الشهر الماضى عندما أصبحت أول عضو فى الكتلة يطلب شراء لقاح سبوتنك فى الروسي.