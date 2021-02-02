المئات يشيعون جثمان المخرج محمد عبد النبي بمسقط رأسه فى قنا

قنا صابر سعيد

شيع المئات من أهالي قرية المحروسة جنوب محافظة قنا، منذ قليل، جثمان المخرج الكبير محمد عبد النبي، مخرج فوازير نيللي "أم العريف"، عن عمر يناهز 70 عامًا.

يذكر أن المخرج محمد عبد النبى من مواليد 18 أكتوبر عام 1951 وتخرج من المعهد العالي للسينما عام 1982، وكان قد حصل على ليسانس من دار العلوم بعام 1974، واشتهر بإخراج الأعمال الاستعراضية وخاصة فوازير رمضان وعمل مديرًا عامًا للمنوعات في القناة الأولى بالتلفزيون المصري. رأس لجنة المسابقات بمهرجان الإذاعة والتلفزيون عام 2009.

من أهم أعماله مسلسل التخطيط الحلزوني والمسحراتى وبياع المواويل والبحث عن شمندل ومدينه الأبواب المسحورة وعفوا هذا حقي وهو وغيره، وفوازير حليمة والعيال اتجننت وتياترو وإعلام هند وفانيليا وكنز الكنوز والدنيا لعبه وقيس وليلى في مدينه العربية وأم العريف وعجائب صندوق الدنيا ورحلة فطوطة السحرية وألف ليلة وليلة "عروس البحور" وقام باخراج مسرحيه ملاعيب وزكي غبي جدا.