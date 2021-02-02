اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 فبراير 2021 10:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكويت تمدد العمل بقرار تقليص عدد الركاب على طائراتها حتى إشعار آخر

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 08:28 م
الكويت تمدد العمل بقرار تقليص عدد الركاب على طائراتها حتى إشعار آخر الكويت- أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة الراي الكويتية أن الطيران المدنى مدد قرارا تقليص عدد الركاب، وأكدت مصادر معنية في قطاع الطيران الكويتى أن التعليمات الجديدة الصادرة في شأن تقليص عدد الركاب تقضي بتمديد واستمرار العمل بقرار تقليص عدد الركاب الساري حاليا والذي ينتهي في 6 الجاري حتى إشعار آخر بناء على تعليمات السلطات الصحية بإبقاء الوضع على ما هو عليه.

ووفقا لمصادر الراي فإن القطاع المعني في الإدارة العامة للطيران المدني خاطب شركات الطيران العاملة في مطار الكويت بتمديد العمل بتعليمات تقليص عدد الركاب حتى إشعار آخر.

ولفتت المصادر إلى أن الإجارة العامة للطيران المدني أبلغت بوجود اجتماع خلال الأيام المقبلة سيصدر من خلاله تعليمات بناء عليها سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأكدت المصادر أنه لا يوجد تخفيض إضافي في عدد الركاب حتى الآن، ليستمر العمل بنفس الترتيبات حتى إشعار آخر.


الكويت

الطيران المدنى الكويتى

كورونا

تقليص عدد الركاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة