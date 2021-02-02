الكويت تمدد العمل بقرار تقليص عدد الركاب على طائراتها حتى إشعار آخر

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قالت صحيفة الراي الكويتية أن الطيران المدنى مدد قرارا تقليص عدد الركاب، وأكدت مصادر معنية في قطاع الطيران الكويتى أن التعليمات الجديدة الصادرة في شأن تقليص عدد الركاب تقضي بتمديد واستمرار العمل بقرار تقليص عدد الركاب الساري حاليا والذي ينتهي في 6 الجاري حتى إشعار آخر بناء على تعليمات السلطات الصحية بإبقاء الوضع على ما هو عليه.

ووفقا لمصادر الراي فإن القطاع المعني في الإدارة العامة للطيران المدني خاطب شركات الطيران العاملة في مطار الكويت بتمديد العمل بتعليمات تقليص عدد الركاب حتى إشعار آخر.

ولفتت المصادر إلى أن الإجارة العامة للطيران المدني أبلغت بوجود اجتماع خلال الأيام المقبلة سيصدر من خلاله تعليمات بناء عليها سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأكدت المصادر أنه لا يوجد تخفيض إضافي في عدد الركاب حتى الآن، ليستمر العمل بنفس الترتيبات حتى إشعار آخر.