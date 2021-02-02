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الكاظمى: قتلنا الإرهابى أبو حسن الغريباوى مسئول الانتحاريين بالعراق

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 11:17 م
الكاظمى: قتلنا الإرهابى أبو حسن الغريباوى مسئول الانتحاريين بالعراق الكاظمى
كتب أحمد عرفة

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قال مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق: قتلنا الإرهابي أبو حسن الغريباوي المسئول عن تجنيد الانتحاريين في العراق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بمقتل قيادي بتنظيم (داعش) الإرهابي يحمل لقب "والي جنوب العراق" إثر ضربة جوية غربي بغداد.

وقال المصدر حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "ضربة جوية أسفرت عن مقتل ما يسمى بوالي جنوب العراق المدعو (أبو حسن) ضمن قاطع الزيدان في أبو غريب، بالعاصمة بغداد".


الكاظمى

العراق

الإرهاب

داعش

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