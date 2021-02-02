العربية: قرار منع دخول السعودية يستثنى الدبلوماسيين والعاملين بالمجال الطبى

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، نقلا عن مراسلها، أن قرار منع الدخول إلى السعودية يستثني الدبلوماسيين والعاملين في المجال الطبي.



وفى وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مصدر مسئول فى وزارة الداخلية، أنه إشارة إلى البيان الصادر بتاريخ 29 / 5 / 1442هـ الموافق 13 / 1 / 2021م بشأن عدم السفر إلى عدد من الدول بسبب استمرار تفشى جائحة كورونا المستجد (COVID 19)، وأنه وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية فى المملكة العربية السعودية، وفى إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (COVID 19)، ومنع دخوله وانتشاره.



وجاء فى البيان، أنه لأهمية المحافظة على الوضع الوبائى والصحة العامة فى المملكة، تود وزارة الداخلية السعودية، أن تعلن أنه تقرر تعليق السماح بدخول المملكة ـ لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم ـ مؤقتاً للقادمين من: (جمهورية الأرجنتين، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية إندونيسيا، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب أفريقيا، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند، واليابان )، ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأى من تلك الدول خلال الـ14 يوماً السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.