الشرطة المغربية تضبط 18 طن مخدرات وسلاح نارى فى عمليتين أمنيتين

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تمكنت سلطات الأمن المغربي المختصة من ضبط 18 طن مخدرات وسلاح ناري خلال عمليتين أمنيتين، وضبط 4 أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه القضية.

وأسفرت العملية عن حجز كمية كبيرة من القنب الهندي كانت مخزنة بعناية بأحد المخازن، كان أصحابها يعتزمون ترويجها قبل أن تتمكن سلطات الأمن من إحباط العملية.. وتم التحفظ على المضبوطين تحت الحراسة؛ انتظارًا للتحقيقات والتحريات لضبط باقي المتورطين الرئيسيين.