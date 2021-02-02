وأضاف التلفزيون السوري - نقلا عن مصدر بالرئاسة - أن جميع قروض جرحى العمليات الحربية الذين أصيبوا قبل 31- 12- 2020، واقترضوا من أي من المصارف العامة قبل تاريخ 31- 12- 2020 سيتم تسديدها بالكامل.

ويستفيد من هذه العملية آلاف الجرحى من العسكريين وقوى الأمن الداخلي، وتتجاوز قيمة القروض التي سيتم تسديدها عدة مليارات من الليرة سورية.