الخارجية اليمنية: الحوثيون ارتكبوا أكثر من 4 آلاف خرق لهدنة الحديدة

أفادت وزارة الخارجية اليمنية مساء اليوم الثلاثاء بأن جماعة الحوثي الإرهابية ارتكبت أكثر من 4 آلاف خرق للهدنة في محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد خلال شهر.
وصرحت الخارجية - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - بأنه "على الرغم من مرور أكثر من عامين على اتفاق ستوكهولم وتكليف بعثة أممية لدعم اتفاق الحديدة، تواصل مليشيا الحوثي خروقاتها لوقف إطلاق النار في الحديدة ومديريات الساحل الغربي.. وبلغت تلك الخروقات خلال شهر يناير الماضي فقط 4445 خرقا".
وأوضحت أن تلك الخروقات توزعت بين مدينة الحديدة وحيس والتحيتا والدريهمي والجاح والفازة والجبلية، وبلغت عدد قذائف المدفعية التي أطلقتها المليشيات الحوثية 946 قذيفة، سقط إثرها 16 مدنيا ما بين شهيد وجريح".
الخارجية اليمنية: الحوثيون ارتكبوا أكثر من 4 آلاف خرق لهدنة الحديدةالثلاثاء، 02 فبراير 2021 09:25 م
اليمن - أرشيفية
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أفادت وزارة الخارجية اليمنية مساء اليوم الثلاثاء بأن جماعة الحوثي الإرهابية ارتكبت أكثر من 4 آلاف خرق للهدنة في محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد خلال شهر.
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