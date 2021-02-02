اليوم السابع
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البيت الأبيض يؤكد توقيع الرئيس بايدن اليوم 3 أوامر تنفيذية بشأن الهجرة

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 09:04 م
البيت الأبيض يؤكد توقيع الرئيس بايدن اليوم 3 أوامر تنفيذية بشأن الهجرة جين ساكى
كتب أحمد عرفة

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قالت جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقع اليوم ثلاثة أوامر تنفيذية بشأن الهجرة، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الأمر التنفيذي الأول، يقضي بإنشاء فريق لتوحيد أفراد الأسر الذين فرقتهم الإدارة السابقة.

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض: الأوامر التنفيذية التي سيوقعها الرئيس تهدف لإدماج المهاجرين الشرعيين.

ويوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، سلسلة من الإجراءات التنفيذية، الثلاثاء، للبدء في لم شمل الأطفال المهاجرين الذين انفصلوا عن والديهم بعد عبورهم الحدود الأميركية، واتخاذ خطوات لاستعادة نظام اللجوء، ومراجعة تغييرات أجرتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على نظام الهجرة القانوني.


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