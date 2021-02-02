البنتاجون: سحب حاملة الطائرات نيمتز من منطقة عمليات القيادة الوسطى

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية سحب حاملة الطائرات نيمتز من منطقة عمليات القيادة الوسطى، ونقلها لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وفقا لمصادر إعلامية.

وقالت زارة الدفاع الأمريكية إن سحب حاملة الطائرات "نيمتز" من المنطقة الوسطى بقرار من وزير الدفاع. وقال وزير الدفاع الأمريكي تعليقا على سحب الحاملة "نيمتز": "لدينا القوة الكافية لمواجهة أي تهديد".

وفى وقت سابق أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها من قيام إيران بتجربة صاروخ باليستي مؤخرا، وتابعت الخارجية الأمريكية: "واشنطن ستستأنف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين".