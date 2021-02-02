البرلمان الإيرانى بقيادة المحافظين يرفض ميزانية مقترحة لروحانى

رفض البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون اليوم الثلاثاء مشروع ميزانية الدولة الذي قدمته حكومة الرئيس حسن روحاني مع تصاعد التوتر بين الفصائل قبل الانتخابات الرئاسية في العام المقبل.

جاء الرفض بأغلبية 148 صوتا مقابل 99 بينما يبدو أن المحافظين، الذين يسيطرون بالفعل على البرلمان والقضاء، مستعدون للفوز بالرئاسة في الانتخابات التي تجرى في يونيو. ولا يستطيع روحاني الترشح بعد أن قضى فترتين متتاليتين كل منهما أربع سنوات.

وفي جلسة بثتها الإذاعة الرسمية على الهواء مباشرة، قال معارضو الميزانية التي سبق أن عدلتها لجنة برلمانية إن العجز الكبير فيها وتوقعات الدخل النفطي غير الواقعية سيثقلان كاهل الاقتصاد المتضرر بشدة بالفعل من العقوبات الأمريكية.

من المتوقع أن تقدم الحكومة مشروع ميزانية جديدا في غضون أسبوعين. وقال مشرعون بارزون لوكالات أنباء إيرانية إنه إذا لم يتم حل هذه الأزمة المالية، فسيتعين تمرير ميزانية مؤقتة لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.