الاتحاد الأوروبى: كل شىء فى الاتفاق النووى الخاص بإيران قابل للنقاش

كتب أحمد عرفة

أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى بيتر ستانو، أن كل شيء فى الاتفاق النووى الخاص بإيران قابل للنقاش فى اللجنة المشتركة، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى: كنا واضحين فى حث إيران على وقف الخطوات الأحادية فى ما يخص تخصيب اليورانيوم، موضحا أن هناك الكثير من الضغوط على إيران بسبب العقوبات الأمريكية ونريد أن ترفع واشنطن العقوبات.

وتابع المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى، أن رفع العقوبات الأمريكية عن إيران سيكون حافزا لها للعودة إلى الاتفاق النووى، لافتا إلى أن هناك آليات تحقق لتنفيذ الاتفاق النووى مناطة فقط بالوكالة الدولية للطاقة الذرية كطرف محايد.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى، إن اتفاق إيران النووى مهم جدا ولا اتفاق حتى الآن أفضل منه.