افتتاح مشروع الصرف الصحى بمدينة قفط فى قنا اليوم

قنا صابر سعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط جنوب محافظة قنا، عن افتتاح مشروع الصرف الصحى بقفط، اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء الأعمال به.

وقال محمد موسى، رئيس الوحدة المحلية فى تصريحات خاصة، لـ"اليوم السابع"، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط ستفتتح مشروع الصرف الصحى بالمدينة، بحضور اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، لافتا إلى بدء تشغيل المشروع واستقبال إجراءات التعاقد بمياه قنا.

وأوضح موسى، أن مشروع الصرف الصحى لمدينة قفط تصل الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى من المشروع الى 15 ألف م3/يوم بتكلفة 167 مليون جنيه، ويخدم مدينة قفط والقرى التابعة لها ويستفيد منه 120 ألف مواطن.