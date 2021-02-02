اليوم السابع
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اسرائيل .. الشرطة تتبادل إطلاق نار مع تشكيل عصابى فتقتل عربيا وتصيب آخر.. صور

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 03:04 م
اسرائيل .. الشرطة تتبادل إطلاق نار مع تشكيل عصابى فتقتل عربيا وتصيب آخر.. صور حادث إطلاق النار
كتب- هاشم الفخراني

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن مدينة حيفا فى اسرائيل شهدت فى ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء تبادلا لإطلاق نار بين الشرطة وتشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالسلاح وتهريبه.

الطالب أحمد حجازى العربي ضحية تبادل إطلاق النار
الطالب أحمد حجازى العربي ضحية تبادل إطلاق النار فى اسرائيل 

وأوضحت الصحيفة أن إطلاق النار أسفر عن مقتل طالب عربى يدرس الطب يدعى أحمد حجازي أطلق النار عليه بالخطأ أثناء المرور بمنطقة إطلاق النار، حيث كان يحتشد التشكيل العصابي في أحد المنازل.

الأسلحة المضبوطة
الأسلحة المضبوطة

وأشارت الصحيفة إلى أن مواطناً عربياً أصيب في حادث تبادل إطلاق النار بين الشرطة والتشكيل العصابى وهو الطبيب محمد عرموش الذى أصيب بعيار ناري في أسفل قدمه أثناء خروجه من باب السيارة.

الطبيب المصاب
الطبيب المصاب

 

ولفتت الصحيفة إلى أن الشرطة اعتقلت 3 من التشكيل العصابى وقتلت أحد أفراده وأصيب آخر بجروح، فيما لاذ ثالث بالفرار، بينما تمكنت الشرطة من ضبط العديد من الأسلحة منها بندقيات من نوع إم 16.

 

الضحايا العرب من تبادل إطلاق النار
الضحايا العرب من تبادل إطلاق النار

إسرائيل

تل أبيب

الشرطة الإسرائيلية

القدس المحتلة

حيفا

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