استمع لآيات القرآن الكريم بصوت المنشدة الموهبة حورية برعى.. فيديو

الشرقية - إيمان مهنى

نستمع إلى جزء من سورة "هود" بتلاوة المنشدة الموهبة حورية برعي، 18 سنة، طالبة بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، ذات الحنجرة الذهبية .

وأكدت حورية برعي، ابنة قرية طحلة بردين التابعة لمركز الزقازيق محافظة الشرقية، أن موهبتها بدأت في عمر 4 سنوات داخل كتاب تحفيظ القرآن الكريم لوالدتها، أنني ورثت الموهبة عن عائله والدتي، فور لمسها وجود الموهبة بداخلي عملت على تنميتها.

وأضافت حورية، أنها تتأثر بالمنشدين من الجيل القديم مثل النقشبندي والشيخ علي محمود ومن الأجيال الجديدة المنشد محمد طارق، مؤكدة إنها تسمتع لكل المنشدين وتقتبس من كل واحد ما يميزه، ومن أكثر الأناشيد الإسلامية التي تعشقها هي "صبحتك بنور النبي" وغيرها من الأناشيد، فضلا عن عدد من الأناشيد الخاصة بها التي تعكف على تسجيلها حاليا، وأنها بجانب حبها للإنشاد وتلاوة القرآن الكريم، تؤدي بعض الأغاني الوطنية في حب الوطن.

وتابعت صاحبة الحنجرة الذهبية، شاركت في العديد من الحفلات ومؤتمر المجلس القومى للمرأة العام قبل الماضي والذي وجدت فيه ترحيب شديد من الجمهور وإثناء على الأداء.