اليوم السابع
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استطلاع يكشف رغبة ما يقرب من نصف الأوكرانيين فى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 07:00 ص
استطلاع يكشف رغبة ما يقرب من نصف الأوكرانيين فى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكي
وكالات

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أكد مركز المراقبة الاجتماعية في أوكرانيا في استطلاع رأي أجراه أن ما يقرب من نصف الأوكرانيين يؤيدون بواقع 45.8% إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في البلاد.

ووفقا للاستطلاع الذي أجراه المركز، عارض حوالي 43% التصويت، فيما وجد 11.1% صعوبة في الإجابة.

وأكد أن "25.6% سيدعمون رئيس الدولة الحالي فلاديمير زيلينسكي، فيما أعرب 15.5% عن دعمهم لرئيس المجلس السياسي لمنصة المعارضة حزب (من أجل الحياة) فيكتور ميدفيدشوك، وقرر 15.2% منح أصواتهم للرئيس السابق زعيم حزب التضامن الأوروبي بيترو بوروشنكو، فيما سيصوت 11.5% لرئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو".

وبحسب المركز، فإنه "في حال أجريت انتخابات البرلمان الأوكراني الأحد المقبل، ستفوز 4 أحزاب في الانتخابات البرلمانية".

 

أوكرانيا

انتخابات رئاسية مبكرة بأوكرانيا

فلاديمير زيلينيسكى

استطلاع

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