إيطاليا تعلن تطعيم مليونى شخص بلقاح كورونا

فاطمة شوقى

أعلنت السلطات الإيطالية، تلقيح أكثر من مليوني شخص باللقاح المضاد لوباء فيروس كورونا المستجد في حملة التطعيم الوطنية التي بدأت نهاية العام الماضي.

وأشار مكتب المفوض الاستثنائي لحالة الطوارئ الصحية، إلى أنه تم بالفعل إعطاء 2،003،543 جرعة من اللقاح، بواقع 78000 جرعة يوميًا في 293 مركزًا للتطعيم تم تحديدها بالاتفاق مع الاقاليم، على الرغم من التأخير في الامدادات المعلن من الشركات المصنعة.

وركزت السلطات في الأيام الأخيرة بشكل أساسي على إعطاء الجرعة الثانية من لقاح فايرز-بيونتك للمواطنين الذين حصلوا بالفعل على الجرعة الأولى في بداية الحملة.

وتعد إيطاليا حاليًا الدولة الأوروبية الاولى بالنسبة للمواطنين الذين تناولوا الجرعتين الأولى والثانية من عقار فايزر، حيث يبلغ عددهم 659 ألفا مقابل 532 ألفًا في ألمانيا و 251 ألفًا في إسبانيا.