إيران تطالب بوساطة أوروبية لتنسيق خطوات عودة طهران وواشنطن للاتفاق النووى

كتب أحمد عرفة

طالب محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيرانى، بوساطة أوروبية لتنسيق خطوات عودة طهران وواشنطن للاتفاق النووي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيرانى، إن طهران أوفت بجميع التزاماتها بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت التزام إيران بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وتابع محمد جواد ظريف: باستطاعة المنسق الأوروبي للمفوضية المشتركة ترتيب العودة الأمريكية الإيرانية للاتفاق النووي.