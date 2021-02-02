إصلاح خط المياه أمام معهد الحاسب ببورسعيد وضخ المياه للمناطق المتضررة

فريق المحافظات

تابع اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى ببورسعيد مساء أمس، انتهاء العمل فى إصلاح خط المياه العمومى بشارع العبور أمام معهد الحاسب الآلى، وأكد رئيس الحى، أنه تم منذ قليل الانتهاء من اصلاح خط المياه العمومى الذى وقع صباح اليوم وإعادة ضخ المياه إلى المناطق التى المتأثرة.

يأتى ذلك بالتنسيق مع مرفق المياه التابع لهيئة قناة السويس، وأضاف رئيس الحى أنه تم على الفور منذ ورود البلاغ بكسر خط المياه قطر 6 بوصة توجيه إدارة الصيانة بالحى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لسرعة إصلاح الكسر واحتواء الآثار الناجمة عنه، مشيرا أنه قام فريق من إدارة طوارئ المياه بالهيئة بمباشرة عملية الإصلاح وبدء أعمال الحفر وغلق المحبس العمومى لوقف تدفق المياه والشروع فى بدء اصلاح الكسر فى أسرع وقت ممكن.

وكانت إدارتا الصيانة والمرافق بالحى قد قامتا بالتنسيق مع طوارئ المياه التابعة لهيئة قناة السويس فى أعمال الاصلاح التى تواصلت طوال اليوم.