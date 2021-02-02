إصابة إثنين من عناصر الأمن فى انفجار بالعاصمة الأفغانية

أفاد مصدر أمني في أفغانستان اليوم الثلاثاء بإصابة عنصرين من قوات الأمن جراء انفجار سيارة تابعة للشرطة في العاصمة كابول.
وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن الانفجار وقع في منطقة "جوي إي شير" بالعاصمة كابول واستهدف سيارة تابعة للشرطة، مشيرة إلى أن الشرطة لم تعلق حتى الآن على هذه الأنباء.
ولم تعلن أي جهة أو جماعة بما في ذلك حركة "طالبان" مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.
إصابة إثنين من عناصر الأمن فى انفجار بالعاصمة الأفغانيةالثلاثاء، 02 فبراير 2021 07:31 ص
الشرطة الأفغانية - صورة أرشيفية
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أفاد مصدر أمني في أفغانستان اليوم الثلاثاء بإصابة عنصرين من قوات الأمن جراء انفجار سيارة تابعة للشرطة في العاصمة كابول.
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