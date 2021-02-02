اليوم السابع
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إصابة إثنين من عناصر الأمن فى انفجار بالعاصمة الأفغانية

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 07:31 ص
إصابة إثنين من عناصر الأمن فى انفجار بالعاصمة الأفغانية الشرطة الأفغانية - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أفاد مصدر أمني في أفغانستان اليوم الثلاثاء بإصابة عنصرين من قوات الأمن جراء انفجار سيارة تابعة للشرطة في العاصمة كابول.
وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن الانفجار وقع في منطقة "جوي إي شير" بالعاصمة كابول واستهدف سيارة تابعة للشرطة، مشيرة إلى أن الشرطة لم تعلق حتى الآن على هذه الأنباء.
ولم تعلن أي جهة أو جماعة بما في ذلك حركة "طالبان" مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.


أفغانستان

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انفجار أفغانستان

عناصر الأمن بأفغانستان

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